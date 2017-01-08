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Из-за аномальных морозов в Европе погибло более 20 человек

Из-за аномальных морозов в Европе погибло более 20 человек

Киев • УНН

 • 8580 просмотра

КИЕВ. 8 января. УНН. За последние два дня в Европе из-за переохлаждения погибли более 20 человек, передает УНН со ссылкой на BBC.

Так, жители европейских стран страдают от сильнейших холодов, установившихся в первые дни января с приходом холодных воздушных масс из Скандинавии.

"За последние два дня в Европе от переохлаждения погибли более 20 человек, среди них немало мигрантов и бездомных", - говорится в сообщении.

Как отмечается, 10 человек умерли только в Польше, где температура опустилась до минус 14 градусов, а в некоторых регионах - до минус 20 градусов.

На юго-востоке и в центральной части Италии, где погибли семь человек, идут сильные снегопады.

На юге Германии в горных районах температура воздуха упала до минус 26 градусов, на многих автомобильных трассах образовался сильный гололед.

В Праге, как сообщает чешские власти, минувшая ночь была самой холодной с начала зимы. Жертвами морозной погоды там стали три человека.

По меньшей мере трое беженцев из-за холодов погибли в Болгарии.

В Стамбуле выпало до 40 см снега. В последние дни Турция оказалась во власти морозов и снежных бурь.

В Москве установились аномальные рождественские морозы, столбик термометра минувшей ночью опустился ниже минус 30 градусов.

Напомним, по состоянию на 6 января из-за переохлаждения во Львовской области умерли четыре человека.

Как сообщал УНН, ослабление и прекращение опасных погодных явлений в Украине ожидается в понедельник, 9 января.

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