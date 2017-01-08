Из-за аномальных морозов в Европе погибло более 20 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 8 января. УНН. За последние два дня в Европе из-за переохлаждения погибли более 20 человек, передает УНН со ссылкой на BBC.
Так, жители европейских стран страдают от сильнейших холодов, установившихся в первые дни января с приходом холодных воздушных масс из Скандинавии.
"За последние два дня в Европе от переохлаждения погибли более 20 человек, среди них немало мигрантов и бездомных", - говорится в сообщении.
Как отмечается, 10 человек умерли только в Польше, где температура опустилась до минус 14 градусов, а в некоторых регионах - до минус 20 градусов.
На юго-востоке и в центральной части Италии, где погибли семь человек, идут сильные снегопады.
На юге Германии в горных районах температура воздуха упала до минус 26 градусов, на многих автомобильных трассах образовался сильный гололед.
В Праге, как сообщает чешские власти, минувшая ночь была самой холодной с начала зимы. Жертвами морозной погоды там стали три человека.
По меньшей мере трое беженцев из-за холодов погибли в Болгарии.
В Стамбуле выпало до 40 см снега. В последние дни Турция оказалась во власти морозов и снежных бурь.
В Москве установились аномальные рождественские морозы, столбик термометра минувшей ночью опустился ниже минус 30 градусов.
Напомним, по состоянию на 6 января из-за переохлаждения во Львовской области умерли четыре человека.
Как сообщал УНН, ослабление и прекращение опасных погодных явлений в Украине ожидается в понедельник, 9 января.