Через алкоголь на Донеччині троє підозрюваних намагалися вбити своїх близьких
Київ • УНН
МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Через алкоголь на Донеччині підозрювані намагалися вбити своїх близьких. Про це кореспонденту УНН повідомляє ГУНП Донецької області.
У Бахмуті і Торецьку затримані троє підозрюваних, які ледь не вбили своїх близьких. Серед них 36-річна бахмутчанка, яка завдала коханому 8 ножових ударів, і 41-річна мешканка Торецька, що намагалася перерізати чоловікові горло. У всіх випадках сплеск агресії спровокувало зловживання алкоголем.
У Бахмуті під час багатогодинного застілля між 31-річним чоловіком та його співмешканкою сталася сварка. Чоловік ударив дружину по обличчю, тоді жінка схопила ніж і нанесла йому 8 колото-різаних поранень, в тому числі одне проникаюче в область грудної клітки. Після чого жінка злякалася і викликала швидку допомогу, при цьому заховала ніж під килимом в туалеті.
У Торецьку людину, що спливала кров’ю, знайшли перехожі на автовокзалі і повідомили в поліцію. Постраждалий був доставлений в лікарню з різаною раною шиї з пошкодженням стравоходу і судин, а також пораненням спини. Як виявилося, тілесні ушкодження 31-річному чоловікові нанесла його 41-річна співмешканка. Причина конфлікту — не поділили спиртне. У хід пішов кухонний ніж, який жінка встромила в шию коханого. Тільки завдяки медикам постраждалого вдалося врятувати.
В той же день в Торецьку в аналогічних обставинах стався ще один напад — 38-річний чоловік поранив в область серця свого товариша по чарці.
За всіма фактами розпочато досудове розслідування за ч.2 ст.15, ч.1 ст.115 (замах на вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.
Нагадаємо, з початку року співробітниками поліції Донецької області розкрито 90% всіх вбивств і 97% тяжких тілесних ушкоджень.