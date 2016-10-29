Из-за алкоголя в Донецкой области подозреваемые пытались убить своих близких

В Бахмуте и Торецком задержаны трое подозреваемых, которые едва не убили своих близких. Среди них 36-летняя бахмутчанка, которая нанесла любимому 8 ножевых ударов, и 41-летняя жительница Торецка, что пыталась перерезать мужчине горло. Во всех случаях всплеск агрессии спровоцировало злоупотребление алкоголем.

В Бахмуте во время многочасового застолья между 31-летним мужчиной и его сожительницей произошла ссора. Мужчина ударил жену по лицу, тогда женщина схватила нож и нанесла ему 8 колото-резаных ранений, в том числе одно проникающее в область грудной клетки. После чего женщина испугалась и вызвала скорую помощь, при этом спрятала нож под ковром в туалете.

В Торецке человека, который истекал кровью, нашли прохожие на автовокзале и сообщили в полицию. Пострадавший был доставлен в больницу с резаной раной шеи с повреждением пищевода и сосудов, а также ранением спины. Как оказалось, телесные повреждения 31-летнему мужчине нанесла его 41-летняя сожительница. Причина конфликта - не поделили спиртное. В ход пошел кухонный нож, который женщина вонзила в шею любимого. Только благодаря медикам пострадавшего удалось спасти.

В тот же день в Торецком в аналогичных обстоятельствах произошло еще одно приступление - 38-летний мужчина ранил в область сердца своего собутыльника.

По всем фактам начато досудебное расследование по ч.2 ст.15, ч.1 ст.115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Напомним, с начала года сотрудниками полиции Донецкой области раскрыто 90% всех убийств и 97% тяжких телесных повреждений.