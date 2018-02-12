Через погану погоду на Олімпіаді перенесли змагання з жіночого гігантського слалому
Київ • УНН
КИЇВ. 12 лютого. УНН. Змагання з гігантського слалому серед жінок на Зимовій Олімпіаді-2018 у Пхьончхані були перенесені через погану погоду. Про це повідомляє УНН з посиланням на BBC.
Змагання повинні були пройти 12 лютого.
Перша спроба в гігантському слаломі повинна була початися о 3:15 за київським часом, друга - о 6:45. Тепер змагання перенесено на четвер, 15 лютого.
Раніше через сильний вітер були перенесені змагання в слоупстайлі серед жінок, а також чоловічі змагання з гірськолижного спорту у швидкісному спуску. Крім того, змагання в категорії супергігант перенесено з 15-го на 16 лютого.
Як повідомляв УНН, жителі Олімпійського селища в Пхьончхані отримали повідомлення про землетрус, який стався недалеко від міста, де проводяться змагання.