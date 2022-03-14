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Чемпіонка світу з біатлону вступила до лав ЗСУ

Чемпіонка світу з біатлону вступила до лав ЗСУ

Київ • УНН

 • 123257 перегляди

КИЇВ. 14 березня. УНН. Біатлоністка збірної України Анастасія Меркушина приєдналася до лав Державної прикордонної служби через повномасштабне вторгнення Росії, повідомляє УНН з посиланням на сторінку ДПСУ на Facebook.

Що відомо

До строю прикордонників стала іменита біатлоністка Меркушина, в активі якої звання чемпіонки світу та Європи серед юніорів, участь у двох Олімпіадах.

Цитата

"На світових теренах на мою честь неодноразово підіймався прапор України. Настав час захищати його та змінити біатлонну гвинтівку на автомат. Зараз увесь світ розфарбований у жовто-блакитні кольори. Наш прапор став символом свободи та незалежності. Україна тепер є кордоном між миром та війною. А я з гордістю ношу звання старшого лейтенанта Державної прикордонної служби України. Слава Україні", - заявила біатлоністка.

Довідка

На рахунку 27-річної спортсменки одна "срібна" та три бронзові медалі чемпіонатів світу з біатлону в дорослій кар'єрі. Також вона брала участь в Олімпіаді-2022 у Пекіні.

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