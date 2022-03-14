Чемпионка мира по биатлону вступила в ряды ВСУ

Что известно

К строю пограничников присоединилась именитая биатлонистка Меркушина, в активе которой звание чемпионки мира и Европы среди юниоров, участие в двух Олимпиадах.

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"На мировых просторах в мою честь неоднократно поднимался флаг Украины. Пришло время защищать его и сменить биатлонную винтовку на автомат. Сейчас весь мир раскрашен в желто-голубые цвета. Наш флаг стал символом свободы и независимости. Украина теперь является границей между миром и войной. А я с гордостью ношу звание старшего лейтенанта Государственной пограничной службы Украины. Слава Украине", - заявила биатлонистка.

Справка

На счету 27-летней спортсменки одна серебряная и три бронзовые медали чемпионатов мира по биатлону во взрослой карьере. Также она участвовала в Олимпиаде-2022 в Пекине.

Напомним

Под Мелитополем ВСУ уничтожили штаб оккупантов и около 200 единиц техники.