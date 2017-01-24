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Чемпіонат Європи з боксу серед чоловіків пройде у Харкові

Чемпіонат Європи з боксу серед чоловіків пройде у Харкові

Київ • УНН

 • 8973 перегляди

КИЇВ. 24 січня. УНН. Чемпіонат Європи з боксу серед чоловіків 2017 пройде у Харкові. Про це УНН повідомили у прес-службі Федерації боксу України.

"Харків прийматиме головний континентальний боксерський форум року – Чемпіонат Європи з боксу серед чоловіків 2017", - йдеться в повідомленні.

Відповідно до офіційного повідомлення Європейської Конфедерації боксу, Чемпіонат Європи серед чоловіків запланований на 14 – 26 червня 2017 року. 

Нагадаємо, що найбільшим боксерським форумом, який проходив у Харкові, був Кубок Європи з боксу серед чоловіків у 2010 році. Окрім того, в минулому році Харків провів матчеву зустріч за участю "Українських отаманів" у Всесвітній серії боксу та чемпіонат України з боксу серед чоловіків 2016.

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