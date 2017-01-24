Чемпионат Европы по боксу среди мужчин пройдет в Харькове

"Харьков будет принимать главный континентальный боксерский форум года - Чемпионат Европы по боксу среди мужчин 2017 г.", - говорится в сообщении.

Согласно официальному сообщению Европейской Конфедерации бокса, Чемпионат Европы среди мужчин запланирован на 14 - 26 июня 2017 г.

Напомним, что самым большим боксерским форумом, который проходил в Харькове, был Кубок Европы по боксу среди мужчин в 2010 году. Кроме того, в прошлом году Харьков провел матчевую встречу с участием "Украинских атаманов" во Всемирной серии бокса и чемпионат Украины по боксу среди мужчин 2016 г.