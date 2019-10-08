Чемпіонат світу з регбі-2019: збірна ПАР перемогла команду Канади і вийшла в 1/4 фіналу
Київ • УНН
КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Збірна ПАР з регбі здобула перемогу над командою Канади з рахунком 66:7 в матчі групового етапу і гарантувала собі участь в плей-офф турніру. Зустріч пройшла в Кобе, пише УНН з посиланням на офіційний сайт турніру.
На рахунку південноафриканських регбістів десять спроб і вісім реалізацій. Канадці відзначилися однією спробою і однієї реалізацією. На 36-й хвилині зустрічі з поля був видалений канадець Джош Ларсен.
Південноафриканські регбісти раніше програли новозеландцям (13:23), а також перемогли представників Намібії (57:3) і Італії (49:3).
Збірна ПАР набрала чотири очки за перемогу і одне бонусне очко за чотири і більше спроби в матчі, команда Канади очок не набрала. У турнірній таблиці групи В лідирує команда збірної ПАР, в активі якої 15 очок, на другому місці йде збірна Нової Зеландії (14), на третьому — італійці (10), на четвертому — регбісти з Намібії (0), на п’ятому — команда Канади (0). Наступний матч групи пройде між командами Нової Зеландії та Італії, зустріч відбудеться 12 жовтня. Збірна ПАР на даний момент є єдиною командою в групі, яка забезпечила собі участь в плей-офф, оскільки при будь-якому результаті матчу Нова Зеландія — Італія південноафриканці не опустяться нижче другого місця (за однакової кількості балів у турнірній таблиці враховується різниця очок в очних матчах між цими командами ).