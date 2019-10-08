Чемпионат мира по регби-2019: сборная ЮАР победила команду Канады и вышла в 1/4 финала
Киев • УНН
КИЕВ. 8 октября. УНН. Сборная ЮАР по регби одержала победу над командой Канады со счетом 66:7 в матче группового этапа и гарантировала себе участие в плей-офф турнира. Встреча прошла в Кобе, пишет УНН со ссылкой на официальный сайт турнира.
На счету южноафриканских регбистов десять попыток и восемь реализаций. Канадцы отметились одной попыткой и одной реализацией. На 36-й минуте встречи с поля был удален канадец Джош Ларсен.
Южноафриканские регбисты ранее проиграли новозеландцам (13:23), а также победили представителей Намибии (57:3) и Италии (49:3).
Сборная ЮАР набрала четыре очка за победу и одно бонусное очко за четыре и более попытки в матче, команда Канады очков не набрала. В турнирной таблице группы В лидирует команда сборной ЮАР, в активе которой 15 очков, на втором месте идет сборная Новой Зеландии (14), на третьем — итальянцы (10), на четвертом — регбисты из Намибии (0), на пятом — команда Канады (0). Следующий матч группы пройдет между командами Новой Зеландии и Италии, встреча состоится 12 октября. Сборная ЮАР на данный момент является единственной командой в группе, обеспечившей себе участие в плей-офф, поскольку при любом исходе матча Новая Зеландия — Италия южноафриканцы не опустятся ниже второго места (при равенстве баллов в турнирной таблице учитывается разница очков в очных матчах между этими командами).