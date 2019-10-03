Чемпіонат світу з регбі-2019: збірна Фіджі перемогла команду Грузії
Київ • УНН
КИЇВ. 3 жовтня. УНН. Чоловіча збірна Фіджі з регбі здобула перемогу над командою Грузії з рахунком 45:10 в матчі групового етапу Чемпіонату світу. Зустріч пройшла в Хігасіосаці (префектура Осака), пише УНН з посиланням на офіційний сайт турніру.
На рахунку фіджійських регбістів сім спроб і п’ять реалізацій.
У перших двох матчах Кубка світу фіджійці зазнали двох поразок — від збірних Австралії (21:39) і Уругваю (27:30). Грузинські спортсмени зазнали поразки від валлійців (14:43), але обіграли уругвайців (33:7). Наступний матч групи D пройде між командами Австралії та Уругваю, зустріч пройде 5 жовтня.
Збірна Фіджі набрала чотири очки за перемогу і одне бонусне очко за чотири і більше спроби в матчі. Команда Грузії очок не набрала. У турнірній таблиці групи лідирує збірна Уельсу (9 очок, 2 матчі), на другому місці йде команда Фіджі (7, 3), на третьому — команда Австралії (6, 2), на четвертому — збірна Грузії (5, 3), на п’ятому — збірна Уругваю (4, 2).