Чемпионат мира по регби-2019: сборная Фиджи победила команду Грузии
Киев • УНН
КИЕВ. 3 октября. УНН. Мужская сборная Фиджи по регби одержала победу над командой Грузии со счетом 45:10 в матче группового этапа Чемпионата мира. Встреча прошла в Хигасиосаке (префектура Осака), пишет УНН со ссылкой на официальный сайт турнира.
На счету фиджийских регбистов семь попыток и пять реализаций.
В первых двух матчах Кубка мира фиджийцы потерпели два поражения — от сборных Австралии (21:39) и Уругвая (27:30). Грузинские спортсмены потерпели поражение от валлийцев (14:43), но обыграли уругвайцев (33:7). Следующий матч группы D пройдет между командами Австралии и Уругвая, встреча пройдет 5 октября.
Сборная Фиджи набрала четыре очка за победу и одно бонусное очко за четыре и более попытки в матче. Команда Грузии очков не набрала. В турнирной таблице группы лидирует сборная Уэльса (9 очков, 2 матча), на втором месте идет команда Фиджи (7, 3), на третьем — команда Австралии (6, 2), на четвертом — сборная Грузии (5, 3), на пятом — сборная Уругвая (4, 2).