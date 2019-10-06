Чемпіонат світу з регбі-2019: перемоги Австралії, Англії та господарів - Японії
Київ • УНН
КИЇВ. 6 жовтня. УНН. У Японії продовжується розіграш Чемпіонату світу з регбі-2019, під час нового змагального дня перемоги здобули збірні Австралії, Англії та господарів — Японії. Про це пише УНН з посиланням на офіційний сайт турніру.
Збірна Австралії перемогла команду Уругваю з рахунком 45:10. Зустріч пройшла в Оіті.
Збірні Австралії та Уругваю виступають в групі D разом з командами Вельсу, Грузії та Фіджі. У турнірній таблиці збірна Австралії займає перше місце, набравши в трьох матчах 11 очок, у уругвайців в активі 4 очки після трьох зустрічей, вони замикають таблицю. Друге місце в групі займає команда Вельсу (9), третє — Фіджі (7), четверте — Грузії (5). У наступному матчі збірна Австралії 11 жовтня зустрінеться з командою Грузії, збірна Уругваю 13 жовтня зіграє з командою Вельсу.
Збірна Англії здобула перемогу над командою Аргентини з рахунком 39:10. Зустріч пройшла в Токіо.
На 18-й хвилині був вилучений гравець збірної Аргентини Томас Лаваніні.
Збірні Англії та Аргентини виступають в групі С разом з командами Франції, Тонга і США. У турнірній таблиці збірна Англії займає перше місце, набравши в трьох матчах 15 очок, вона стала першою командою, яка достроково забезпечила собі вихід в плей-офф. У аргентинців шість очок, вони посідають третє місце, на другій сходинці розташовується команда Франції (9), у команд Тонга і США немає набраних балів. У наступному матчі збірна Англії 12 жовтня зустрінеться з командою Франції, збірна Аргентини 9 жовтня зіграє з командою США.
Збірна Японії здобула перемогу над командою Самоа з рахунком 38:19. Зустріч пройшла в японському місті Тойота (префектура Айті).
Збірні Японії і Самоа виступають в групі А разом з командами Росії, Ірландії і Шотландії. У турнірній таблиці збірна Японії займає перше місце, набравши в трьох матчах 14 очок. У самоанців п’ять очок, вони посідають четверте місце, на другій сходинці розташовується команда Ірландії (11 очок, три матчі), у шотландців — п’ять очок (два матчі), у команди Росії немає набраних балів після трьох ігор. У наступному матчі збірна Японії 13 жовтня зустрінеться з командою Шотландії, збірна Самоа 12 жовтня зіграє з ірландцями.