Чемпионат мира по регби-2019: победы Австралии, Англии и хозяев - Японии
Киев • УНН
КИЕВ. 6 октября. УНН. В Японии продолжается розыгрыш Чемпионата мира по регби-2019, во время нового соревновательного дня победы одержали сборные Австралии, Англии и хозяев — Японии. Об этом пишет УНН со ссылкой на официальный сайт турнира.
Сборная Австралии одержала победу над командой Уругвая со счетом 45:10. Встреча прошла в Оите.
Сборные Австралии и Уругвая выступают в группе D вместе с командами Уэльса, Грузии и Фиджи. В турнирной таблице сборная Австралии занимает первое место, набрав в трех матчах 11 очков, у уругвайцев в активе 4 очка после трех встреч, они замыкают таблицу. Второе место в группе занимает команда Уэльса (9), третье — Фиджи (7), четвертое — Грузии (5). В следующем матче сборная Австралии 11 октября встретится с командой Грузии, сборная Уругвая 13 октября сыграет с командой Уэльса.
Сборная Англии одержала победу над командой Аргентины со счетом 39:10. Встреча прошла в Токио.
На 18-й минуте был удален игрок сборной Аргентины Томас Лаванини.
Сборные Англии и Аргентины выступают в группе С вместе с командами Франции, Тонга и США. В турнирной таблице сборная Англии занимает первое место, набрав в трех матчах 15 очков, она стала первой командой, досрочно обеспечившей себе выход в плей-офф. У аргентинцев шесть очков, они занимают третье место, на второй строчке располагается команда Франции (9), у команд Тонга и США нет набранных баллов. В следующем матче сборная Англии 12 октября встретится с командой Франции, сборная Аргентины 9 октября сыграет с командой США.
Сборная Японии одержала победу над командой Самоа со счетом 38:19. Встреча прошла в японском городе Тоёта (префектура Айти).
Сборные Японии и Самоа выступают в группе А вместе с командами России, Ирландии и Шотландии. В турнирной таблице сборная Японии занимает первое место, набрав в трех матчах 14 очков. У самоанцев пять очков, они занимают четвертое место, на второй строчке располагается команда Ирландии (11 очков, три матча), у шотландцев — пять очков (два матча), у команды России нет набранных баллов после трех игр. В следующем матче сборная Японии 13 октября встретится с командой Шотландии, сборная Самоа 12 октября сыграет с ирландцами.