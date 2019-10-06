Чемпіонат світу з регбі-2019: новозеландські регбісти розгромили команду Намібії
Київ • УНН
КИЇВ. 6 жовтня. УНН. Збірна Нової Зеландії з регбі переграла команду Намібії з рахунком 71:9 в матчі групового етапу. Зустріч пройшла в Токіо, пише УНН з посиланням на офіційний сайт турніру.
На рахунку новозеландських регбістів 11 спроб і вісім реалізацій. Команда Намібії реалізувала три штрафних. Команда Нової Зеландії зробила найбільшу кількість спроб в одному матчі на Кубку світу цього року, по дев’ять спроб робили новозеландці в матчі проти канадців (63:0) і представники ПАР у зустрічі проти команди Намібії (57:3). Також команда Нової Зеландії набрала найбільшу кількість очок в одному матчі на турнірі нинішнього року.
Збірна Нової Зеландії набрала чотири очки за перемогу і одне бонусне очко за чотири і більше спроби в матчі, команда Намібії не набрала очок. У турнірній таблиці групи B лідирує збірна Нової Зеландії (14 очок, 3 матчі), на другому місці йде команда ПАР (10, 3), на третьому — Італії (10, 3), на четвертому — Канади (0, 2), на п’ятому — Намібії (0, 3). Наступний матч групи відбудеться 8 жовтня, зустрінуться команди ПАР і Канади.