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Чемпионат мира по регби-2019: новозеландские регбисты разгромили команду Намибии

Киев • УНН

 • 16570 просмотра

КИЕВ. 6 октября. УНН. Сборная Новой Зеландии по регби обыграла команду Намибии со счетом 71:9 в матче группового этапа. Встреча прошла в Токио, пишет УНН со ссылкой на официальный сайт турнира.

Чемпионат мира по регби-2019: новозеландские регбисты разгромили команду Намибии

На счету новозеландских регбистов 11 попыток и восемь реализаций. Команда Намибии реализовала три штрафных. Команда Новой Зеландии совершила наибольшее количество попыток в одном матче на Кубке мира этого года, по девять попыток делали новозеландцы в матче против канадцев (63:0) и представители ЮАР во встрече против команды Намибии (57:3). Также команда Новой Зеландии набрала наибольшее количество очков в одном матче на турнире нынешнего год

Сборная Новой Зеландии набрала четыре очка за победу и одно бонусное очко за четыре и более попытки в матче, команда Намибии не набрала очков. В турнирной таблице группы B лидирует сборная Новой Зеландии (14 очков, 3 матча), на втором месте идет команда ЮАР (10, 3), на третьем — Италии (10, 3), на четвертом — Канады (0, 2), на пятом — Намибии (0, 3). Следующий матч группы пройдет 8 октября, встретятся команды ЮАР и Канады.

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