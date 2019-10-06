Чемпионат мира по регби-2019: новозеландские регбисты разгромили команду Намибии
Киев • УНН
КИЕВ. 6 октября. УНН. Сборная Новой Зеландии по регби обыграла команду Намибии со счетом 71:9 в матче группового этапа. Встреча прошла в Токио, пишет УНН со ссылкой на официальный сайт турнира.
На счету новозеландских регбистов 11 попыток и восемь реализаций. Команда Намибии реализовала три штрафных. Команда Новой Зеландии совершила наибольшее количество попыток в одном матче на Кубке мира этого года, по девять попыток делали новозеландцы в матче против канадцев (63:0) и представители ЮАР во встрече против команды Намибии (57:3). Также команда Новой Зеландии набрала наибольшее количество очков в одном матче на турнире нынешнего год
Сборная Новой Зеландии набрала четыре очка за победу и одно бонусное очко за четыре и более попытки в матче, команда Намибии не набрала очков. В турнирной таблице группы B лидирует сборная Новой Зеландии (14 очков, 3 матча), на втором месте идет команда ЮАР (10, 3), на третьем — Италии (10, 3), на четвертом — Канады (0, 2), на пятом — Намибии (0, 3). Следующий матч группы пройдет 8 октября, встретятся команды ЮАР и Канады.