Чемпіонат світу з регбі-2019: Франція достроково вийшла в плей-офф, обігравши команду Тонга
Київ • УНН
КИЇВ. 6 жовтня. УНН. Збірна Франції з регбі переграла команду Тонга з рахунком 23:21 матчі групового етапу. Зустріч пройшла в Кумамото, пише УНН з посиланням на офіційний сайт турніру.
На рахунку французьких регбістів дві спроби, дві реалізації і три штрафних. Спортсмени з Тонга зуміли зробити три спроби і три реалізації.
Збірна Франції набрала чотири очки за перемогу. Команда Тонга набрала одне очко за поразку в сім і менше балів (бонус захисту). У турнірній таблиці групи С лідирує команда Англії (15 очок, 3 матчі), на другому місці йде збірна Франції (13, 3), на третьому — команда Аргентини (6, 3), на четвертому — команда Тонга (1, 3), на п’ятому — США (0, 2). Французькі регбісти достроково кваліфікувалися в плей-офф турніру, раніше в плей-офф з групи вийшли англійці.