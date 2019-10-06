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Чемпионат мира по регби-2019: Франция досрочно вышла в плей-офф, обыграв команду Тонга

Киев • УНН

 • 11850 просмотра

КИЕВ. 6 октября. УНН. Сборная Франции по регби обыграла команду Тонга со счетом 23:21 матче группового этапа. Встреча прошла в Кумамото, пишет УНН со ссылкой на официальный сайт турнира.

Чемпионат мира по регби-2019: Франция досрочно вышла в плей-офф, обыграв команду Тонга

На счету французских регбистов две попытки, две реализации и три штрафных. Спортсмены из Тонга сумели совершить три попытки и три реализации.

Сборная Франции набрала четыре очка за победу. Команда Тонга набрала одно очко за поражение в семь и менее очков (бонус защиты). В турнирной таблице группы С лидирует команда Англии (15 очков, 3 матча), на втором месте идет сборная Франции (13, 3), на третьем — команда Аргентины (6, 3), на четвертом — команда Тонга (1, 3), на пятом — США (0, 2). Французские регбисты досрочно квалифицировались в плей-офф турнира, ранее в плей-офф из группы вышли англичане.

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