Чемпіонат Болівії з футболу: гравець влаштував сутичку з тренером через заміну
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. В рамках 1-го туру чемпіонату Болівії з футболу стався інцидент між футболістом та тренером ФК "Насьональ Потосі", повідомляє УНН з посиланням на Twitter Хуана Пастена.
Під час матчу чемпіонату Болівії півзахисник “Насіоналя” Тьяго дос Сантос почав штовхати тренера своєї команди та висловлювати обурення після того, як покинув поле під час заміни на 32-й хвилині.
За підсумками сутички гравця з наставником Едгардо Малвестіті, головний арбітр поєдинку показав червону картку Дос Сантосу.
Примітно, що за тренера заступились партнери Дос Сантоса.
Зауважимо, що зустріч закінчилася поразкою “Насьональ Потосі” від “Спортс Бойс” 0:4.
Додамо також, “Насьональ” знаходиться на 4-й сходинці групи В чемпіонату Болівії.