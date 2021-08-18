Чемпіон України з баскетболу підписав олімпійську чемпіонку
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Чемпіон жіночої Суперліги Прометей підписав контракт з захисницею збірної США, олімпійською чемпіонкою в складі своєї національної команди на Іграх в Токіо – Аріель Аткінс, інформує УНН з посиланням на сайт "Прометею".
Деталі
25-річна випускниця університету "Техас", одного з найсильніших університетів в Сполучених Штатах Америки. У 2018 році була обрана під сьомим номером драфта командою WNBA "Вашингтон Містікс", з якою вже в наступному сезоні здобула перше чемпіонство в історії клубу у WNBA.
Встигла також пограти за польський БК "Горзов Велікопольські", австралійський "Перт Лінкс" і два турецькі клуби.
Варто відзначити, що на даний момент Аткінс займає 12-е місце серед найкращих бомбардирів, набираючи в середньому 17 очок за гру в жіночій НБА.
Доповнення
За очікуваннями Аткінс прибуде до тренувального табору "Прометея" в кінці вересня.