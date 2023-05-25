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Чемпіон України з альпінізму піднявся на Еверест із синьо-жовтим прапором

Київ • УНН

 • 633066 перегляди

КИЇВ. 25 травня. УНН. Чемпіон України з альпінізму Валентин Сипанів піднявся на Еверест із синьо-жовтим прапором. Український прапор замайорів на висоті 8848,86 метра, інформує УНН з посиланням на сторінку United24 в Telegram.

Цитата

"Це сходження ми присвятили всім українцям та донорам, партнерам та амбасадорам United24. Ми вкотре хочемо показати, що немає нічого неможливого для тих, у кого є спільні мета та сила духу", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Зазначається, що це було найважче сходження на Еверест для Сипавіна через "аномальний" холод та велику кількість снігу. Прапор, який чемпіон розгорнув на найвищій точці світу, розіграють серед донорів United24.

Доповнення

Валентин Сипанів зійшов на Еверест вп'яте. Раніше він підкорював гору у 2017, 2018, 2019 та 2021 роках.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський під час виступу з нагоди першої річниці створення платформи United24 повідомив, що за рік за її допомогою вдалося зібрати понад 330 млн доларів.

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