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Чемпион Украины по альпинизму поднялся на Эверест с сине-желтым флагом

Киев • УНН

 • 633065 просмотра

КИЕВ. 25 мая. УНН. Чемпион Украины по альпинизму Валентин Сипанив поднялся на Эверест с сине-желтым флагом. Украинский флаг взвился на высоте 8848,86 метра, информирует УНН со ссылкой на страницу United24 в Telegram.

Цитата

"Это восхождение мы посвятили всем украинцам и донорам, партнерам и амбассадорам United24. Мы в очередной раз хотим показать, что нет ничего невозможного для тех, у кого есть общие цели и сила духа", - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что это было самое тяжелое восхождение на Эверест для Сипавина из-за "аномального" холода и большого количества снега. Флаг, который чемпион развернул на самой высокой точке мира, разыграют среди доноров United24.

Дополнение

Валентин Сипанив взошел на Эверест в пятый раз. Ранее он покорял гору в 2017, 2018, 2019 и 2021 годах.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления по случаю первой годовщины создания платформы United24 сообщил, что за год с ее помощью удалось собрать более 330 млн долларов.

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