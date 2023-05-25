Чемпион Украины по альпинизму поднялся на Эверест с сине-желтым флагом

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"Это восхождение мы посвятили всем украинцам и донорам, партнерам и амбассадорам United24. Мы в очередной раз хотим показать, что нет ничего невозможного для тех, у кого есть общие цели и сила духа", - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что это было самое тяжелое восхождение на Эверест для Сипавина из-за "аномального" холода и большого количества снега. Флаг, который чемпион развернул на самой высокой точке мира, разыграют среди доноров United24.

Дополнение

Валентин Сипанив взошел на Эверест в пятый раз. Ранее он покорял гору в 2017, 2018, 2019 и 2021 годах.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления по случаю первой годовщины создания платформы United24 сообщил, что за год с ее помощью удалось собрать более 330 млн долларов.