Чемпіон України продовжив контракти із кількома баскетболістами
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. Чинний чемпіон України з баскетболу “Черкаські Мавпи” розпочав формування складу на сезон 2018/2019 у Суперлізі Парі-Матч, інформує УНН з посиланням на сайт “Мавп”.
Першим кроком команди стало продовження співпраці з 23-річним захисником — Ігорем Бояркіним.
Розігруючий захисник був одним із ключових гравців у складі черкаського клубу у минулому сезоні. Наступний сезон для розігруючого стане уже третім у складі черкасців. До команди Бояркін приєднався у лютому 2017. Бояркін був одним із кращих асистентів команди, віддаючи 3,8 передачі у середньому за гру. Загалом у чемпіонаті України Ігор провів 36 матчів де мав 5,5 очок та 2,3 підбирання у середньому за матч.
За свою кар’єру Бояркін встиг пограти за БК “Донецьк”, “Говерлу” та “Кривбас”. Також виступав за юнацькі збірні України усіх вікових груп.
Також “Мавпи” пере підписали угоду із форвардом Дмитром Липовцевим. У минулому, чемпіонському, сезоні форвард був гравцем стартової п’ятірки “Мавп”. Протягом сезону він в середньому здобував 6,0 очка + 3,4 підбирання + 2,4 передачі, проводячи на паркеті у середньому близько 24 хвилин.
Зауважимо, що днями Липовцев у складі збірної України 3×3 дістався чвертьфіналу чемпіонату світу, а минулого літа, оформивши “бронзу” чемпіонату Європи, спортсмен отримав звання майстра спорту міжнародного класу.