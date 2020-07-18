Чемпіон світу Шюррле завершив футбольну кар'єру в 29 років

Крайнього сезону німець на правах оренди виступав за московський “Спартак” (13 матчів і один гол).

“Хочу всіх проінформувати, що я йду з професійного футболу. Від свого імені та імені своєї родини хочу подякувати всім, хто був частиною цих видатних років. Підтримка і любов, яку ви надавали мені, були неймовірні. Це було більше, ніж я міг коли-небудь бажати. Зараз я готовий і відкритий до всіх прекрасних можливостей, які переді мною відкриваються”, — написав Шюррле.

Примітно, що Шюррле встиг пограти в німецькому “Майнці”, “Байєрі”, “Вольфсбургу”, “Боруссії” Д, а також англійських “Челсі” і “Фулхему”. У складі збірної Німеччини півзахисник вигравав чемпіонат світу-2014 та двічі ставав бронзовим призером чемпіонатів Європи 2012 і 2016 року.