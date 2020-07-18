Чемпион мира Шюррле завершил футбольную карьеру в 29 лет
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июля. УНН. Бывший полузащитник дортмундской “Боруссии” и сборной Германии Андре Шюррле объявил о решении завершить игровую карьеру в 29 лет. Об этом он сообщил в своем Instagram, передает УНН.
В последний сезон немец на правах аренды выступал за московский “Спартак” (13 матчей и один гол).
“Хочу всех проинформировать, что я иду с профессионального футбола. От своего имени и имени своей семьи хочу поблагодарить всех, кто был частью этих выдающихся лет. Поддержка и любовь, которую вы оказывали мне, были невероятные. Это было больше, чем я мог когда-либо желать. Сейчас я готов и открыт для всех прекрасных возможностей, которые передо мной открываются”, — написал Шюррле.
Примечательно, что Шюррле успел поиграть в немецком “Майнце”, “Байере”, “Вольфсбурге”, “Боруссии” Д, а также английских “Челси” и “Фулхэма”. В составе сборной Германии полузащитник выигрывал чемпионат мира-2014 и дважды становился бронзовым призером чемпионатов Европы 2012 и 2016 года.