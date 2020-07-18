Чемпион мира Шюррле завершил футбольную карьеру в 29 лет

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 98448 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 104554 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 130615 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 109567 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 129799 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101811 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102516 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104361 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102029 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101528 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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Чемпион мира Шюррле завершил футбольную карьеру в 29 лет

Чемпион мира Шюррле завершил футбольную карьеру в 29 лет

Киев  •  УНН

 • 10775 просмотра

КИЕВ. 18 июля. УНН. Бывший полузащитник дортмундской “Боруссии” и сборной Германии Андре Шюррле объявил о решении завершить игровую карьеру в 29 лет. Об этом он сообщил в своем Instagram, передает УНН.

В последний сезон немец на правах аренды выступал за московский “Спартак” (13 матчей и один гол).

“Хочу всех проинформировать, что я иду с профессионального футбола. От своего имени и имени своей семьи хочу поблагодарить всех, кто был частью этих выдающихся лет. Поддержка и любовь, которую вы оказывали мне, были невероятные. Это было больше, чем я мог когда-либо желать. Сейчас я готов и открыт для всех прекрасных возможностей, которые передо мной открываются”, — написал Шюррле.

Примечательно, что Шюррле успел поиграть в немецком “Майнце”, “Байере”, “Вольфсбурге”, “Боруссии” Д, а также английских “Челси” и “Фулхэма”. В составе сборной Германии полузащитник выигрывал чемпионат мира-2014 и дважды становился бронзовым призером чемпионатов Европы 2012 и 2016 года.

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