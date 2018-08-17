Чемпіон світу і Європи Наварро завершив кар'єру баскетболіста
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Легендарний баскетболіст каталонської "Барселони" Хуан Карлос Наварро у 38-річному віці прийняв рішення завершити професійні виступи, повідомляє УНН з осиланням на сайт "синьо-гранатових".
Титулований іспанець продовжить працювати у "Барселоні", але вже у структурі клубу.
Наварро протягом 20-річної кар'єри (починаючи з 1997 року) провів 19 сезонів за "Барселону" з перервою на один рік задля виступу в НБА ("Мемфіс"). За цей час він виграв 35 великих титулів, зробивши його найуспішнішим гравцем в історії баскетбольного каталонського клубу.
В активі зіркового виконавця вісім чемпіонських титулів іспанської першості, п'ять Кубків, три Суперкубки Іспанії, два чемпіонські титули Євроліги. Також він двічі вигравав чемпіонат Європи зі збірною Іспанії (2009, 2011), чемпіонат світу (2006), є двократним срібним призером та одного разу бронзовим призером Олімпійських ігор.
Додамо, що Наварро є рекордсменом за кількістю матчів за національну збірну Іспанії (240 ігор) та лідером результативності в історії Євроліги.
Нагадаємо, баскетболіст збірної України Бобров став гравцем іспанського клубу.