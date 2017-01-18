Чемпіон світу Ф.Лам завершить кар'єру футболіста в кінці сезону
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. Капітан мюнхенської “Баварії” 33-річний захисник Філіп Лам повідомив щодо бажання завершити спортивну кар’єру за підсумками нинішнього сезону, повідомляє УНН з посиланням на Bild.
За підсумками сезону 2016-17 німець має отримати пост спортивного директора мюнхенського клубу, який залишається вакантним після відходу Маттіаса Заммера влітку минулого року.
Відзначимо, що за “Баварію” Ф.Лам почав виступати на юнацькому рівні з 1995 року, а в 2002-му дебютував за першу команду і в підсумку 8 разів ставав чемпіоном Німеччини, 7 разів вигравав Кубок країни та перемагав у Лізі чемпіонів 2012/13 роках.
Нагадаємо, що у складі національної команди Німеччини оборонець став чемпіоном світу (2014), срібним призером чемпіонату Європи (2008), а також двічі вигравав бронзові нагороди ЧС і одного разу “бронзу” ЧЄ.