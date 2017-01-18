Чемпион мира Ф.Лам завершит карьеру футболиста в конце сезона

По итогам сезона 2016-17 немец должен получить пост спортивного директора мюнхенского клуба, который остается вакантным после ухода Маттиаса Заммэра летом прошлого года.

Отметим, что за "Баварию" Ф.Лам начал выступать на юношеском уровне с 1995 года, а в 2002-м дебютировал за первую команду и в итоге 8 раз становился чемпионом Германии, 7 раз выигрывал Кубок страны и побеждал в Лиге чемпионов 2012/13 годах.

Напомним, что в составе национальной команды Германии защитник стал чемпионом мира (2014), серебряным призером чемпионата Европы (2008), а также дважды выигрывал бронзовые награды ЧМ и однажды "бронзу" ЧЕ.