Чемпион мира Ф.Лам завершит карьеру футболиста в конце сезона
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. Капитан мюнхенской "Баварии" 33-летний защитник Филипп Лам сообщил о желании завершить спортивную карьеру по итогам нынешнего сезона, сообщает УНН со ссылкой на Bild.
По итогам сезона 2016-17 немец должен получить пост спортивного директора мюнхенского клуба, который остается вакантным после ухода Маттиаса Заммэра летом прошлого года.
Отметим, что за "Баварию" Ф.Лам начал выступать на юношеском уровне с 1995 года, а в 2002-м дебютировал за первую команду и в итоге 8 раз становился чемпионом Германии, 7 раз выигрывал Кубок страны и побеждал в Лиге чемпионов 2012/13 годах.
Напомним, что в составе национальной команды Германии защитник стал чемпионом мира (2014), серебряным призером чемпионата Европы (2008), а также дважды выигрывал бронзовые награды ЧМ и однажды "бронзу" ЧЕ.