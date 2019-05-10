Чемпіон Іспанії та Англії закінчив кар'єру та може стати футбольним тренером в Україні

"Кажу про це вперше: Яя вирішив закінчити кар'єру чемпіоном. Прощальний матч, який йому влаштував "Манчестер Сіті", в принципі, і був реальним завершенням його кар'єри гравця. Не тільки в цій команді, але і взагалі. Яя є одним з кращих гравців Африки, і у нього була одна з найяскравіших кар'єр за всю історію африканського футболу. Тому і піти з футболу він повинен теж красиво, на піку", - розпочав Селюк.

Також Селюк висловився стосовно можливості Туре розпочати тренерську кар'єру в одному з клубів України.

"Яя вже отримав ліцензію і з червня цього року може працювати другим тренером в який-небудь команді. Він однозначно перейде в клуб, де буде виконувати не тільки роботу другого тренера, але також функції радника спортивного директора або президента зі спортивної частини.

Упевнений, що через два роки після того, як Туре отримає тренерську ліцензію "Pro", він очолить один з серйозних клубів і доб'ється великих успіхів на тренерському терені. Зараз він вже почав робити кроки в цьому напрямку. І, до речі, є варіанти в Росії і в Україні. Яя недавно провів майстер-клас в київському "Динамо", де їм залишилися дуже задоволені", - зізнався Селюк.

Відзначимо, що в активі Туре дві перемоги в чемпіонаті Іспанії, три в Англії, тріумфи в Лізі чемпіонів, Клубному чемпіонаті світу і т.д.

Нагадаємо, що африканець провів майстер-клас в академії "Динамо".