Чемпион Испании и Англии закончил карьеру и может стать футбольным тренером в Украине

"Говорю об этом впервые: Яя решил закончить карьеру чемпионом. Прощальный матч, который ему устроил" Манчестер Сити ", в принципе, и был реальным завершением его карьеры. Не только в этой команде, но и вообще. Яя является одним из лучших игроков Африки, и у него была одна из самых ярких карьер в истории африканского футбола. Поэтому и уйти из футбола он должен тоже красиво, на пике", - заявил Селюк.

Также Селюк высказался о возможности Туре начать тренерскую карьеру в одном из клубов Украины.

"Яя уже получил лицензию и с июня этого года может работать вторым тренером в какой-нибудь команде. Он однозначно перейдет в клуб, где будет выполнять не только работу второго тренера, но также функции советника спортивного директора или президента по спортивной части.

Уверен, что через два года после того, как Туре получит тренерскую лицензию "Pro", он возглавит один из серьезных клубов и добьется больших успехов на тренерском поприще. Сейчас он уже начал делать шаги в этом направлении. И, кстати, есть варианты в России и в Украине. Яя недавно провел мастер-класс в киевском "Динамо", где им остались очень довольны", - признался Селюк.

Отметим, что в активе Туре две победы в чемпионате Испании, три в Англии, триумфы в Лиге чемпионов, Клубном чемпионате мира и т.д.

Напомним, что африканец провел мастер-класс в академии "Динамо".