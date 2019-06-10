Чемпіон Бельгії зробив трансферну пропозицію по гравцю збірної України
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. Представник луганської "Зорі" і збірної України Олександр Караваєв літнього трансферного вікна може поповнити число українських гравців, які виступають в чемпіонаті Бельгії, інформує УНН з посиланням на "Voetbal Belgie".
Володар чемпіонського титулу країни "Генк" вже зробив конкретну пропозицію "Зорі" про перехід 27-річного футболіста за 3 млн. євро.
У стані "Генку" все ще виступає один із лідерів збірної українець Руслан Маліновський. У минулому сезоні хавбек допоміг команді стати чемпіоном Бельгії, а по завершенню сезону заявив про бажання піти в клуб з топ-чемпіонату.
Варто відзначити, що в УПЛ-2018/19 на рахунку Караваєва 31 матч, 8 голів і 5 результативних передач.