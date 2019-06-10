Чемпион Бельгии сделал трансферное предложение по игроку сборной Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июня. УНН. Представитель луганской "Зари" и сборной Украины Александр Караваев в летнее трансферное окно может пополнить число украинских игроков, выступающих в чемпионате Бельгии, информирует УНН со ссылкой на "Voetbal Belgie".
Обладатель чемпионского титула страны "Генк" уже сделал конкретное предложение "Заре" о переходе 27-летнего футболиста за 3 млн. евро.
В составе "Генка" все еще выступает один из лидеров сборной украинец Руслан Малиновский. В прошлом сезоне хавбек помог команде стать чемпионом Бельгии, а по завершению сезона заявил о желании пойти в клуб с топ-чемпионата.
Стоит отметить, что в УПЛ-2018/19 на счету Караваева 31 матч, 8 голов и 5 результативных передач.