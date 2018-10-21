"Челсі" в додатковий час врятувався від поразки в матчі з "Манчестер Юнайтед"
Київ • УНН
КИЇВ. 21 жовтня. УНН. Центральним протистоянням “Челсі” — “Манчестер Юнайтед” продовжився розіграш 9-го туру Англійської Прем’єр-ліги, передає кореспондент УНН.
Перший тайм закінчився з рахунком 1:0 на користь “синіх”. Автором єдиного взяття воріт став німецький оборонець Антоніо Рудігер, який вдало зіграв головою в центрі штрафного майданчику після навісу з кутового від Вілліана.
Зрівняти цифри “червоним дияволам” вдалося на 55 хвилині, коли довгий час м’яч перелітав по штрафній лондонців, але у підсумку він потрапив до ніг Марсьяля, і француз вразив сітку. Все той же французький нападник вивів вперед колектив Моурінью, оформивши дубль.
Тільки на 6 компенсованій хвилині Росс Барклі подарував клубу Саррі нічию 2:2. Барклі зіграв на другому добиванні після спроби Давида Луїса по стійці воріт.
Додамо, у турнірній таблиці “Челсі” має 21 пункт та поступається двома балами тільки “Манчестер Сіті”. “Манчестер Юнайтед” із 14 очками йде тільки 9-м.