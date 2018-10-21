"Челси" в дополнительное время избежал поражения в матче с "Манчестер Юнайтед"

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7 марта, 19:45 • 159533 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 149859 просмотра

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 • 7773 просмотра

КИЕВ. 21 октября. УНН. Центральным противостоянием “Челси” — “Манчестер Юнайтед” продолжился розыгрыш 9-го тура Английской Премьер-лиги, передает корреспондент УНН.

Первый тайм закончился со счетом 1:0 в пользу “синих”. Автором единственного взятия ворот стал немецкий защитник Антонио Рудигер, который удачно сыграл головой в центре штрафной площадке после навеса с углового от Виллиана.

Сравнить цифры “красным дьяволам” удалось на 55 минуте, когда долгое время мяч перелетал по штрафной лондонцев, но в итоге он попал к ногам Марсьяля, и француз поразил сетку. Все тот же французский нападающий вывел вперед коллектив Моуринью, оформив дубль.

Только на 6 компенсированной минуте Росс Баркли подарил клуба Сарре ничью 2:2. Баркли сыграл на втором добивании после попытки Давида Луиса по стойке ворот.

Добавим, в турнирной таблице “Челси” 21 пункт и уступает двумя баллами только “Манчестер Сити”. “Манчестер Юнайтед” с 14 очками идет только 9-м.

Украинские Национальные Новости

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