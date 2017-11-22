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"Челсі" став сьомим учасником плей-оф Ліги чемпіонів

Київ • УНН

 • 17239 перегляди

КИЇВ. 22 листопада. УНН. Завдяки виїзній перемозі 5-го туру групової стадії над азербайджанським "Карабахом" лондонський "Челсі" гарантував собі достроковий вихід у весняну стадію Ліги Чемпіонів. Про це інформує сайт "синіх", передає УНН.

На 19 хвилині за фол останньої надії у власній карній зоні червону картку отримав капітан господарів Садигов. Після паузи на 21 хвилині Азар розвів по різним кутам голкіпера та м'яч – 0:1. Після короткої перепасовки перед штрафним "Карабаху" на 36 хвилині Азар п'ятою залишив м'яч під удар Вілліану, який з 11-метрової позначки без опіки не мав права схибити.

Ближче до завершення поєдинку лондонці влаштували розгром опонентам. Спочатку Сеск Фабрегас пробив на силу під ліву штангу - воротар Шехіч напрямок вгадав, але до м'яча не дотягнувся. Потім Вілліан, отримавши м'яч від Педро, змістився паралельно лінії штрафного і потужно пробив під праву штангу метрів з 24 – 0:4.

Відзначимо, що український голкіпер Антон Каніболоцький провів усю гру на лаві запасних ФК "Карабах".

Додамо, що "Челсі" набрав 10 очок і позбавив шансів на вихід до плей-оф "Атлетіко", заробивши собі перепустку в наступний раунд змаган.

Як повідомляв УНН, Роналду оформив рекорд та допоміг "Реалу" вийти в плей-оф Ліги чемпіонів.

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