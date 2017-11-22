"Челси" стал седьмым участником плей-офф Лиги чемпионов
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Благодаря выездной победе 5-го тура групповой стадии над азербайджанским "Карабахом" лондонский "Челси" гарантировал себе досрочный выход в весеннюю стадию Лиги Чемпионов. Об этом сообщает сайт "синих", передает УНН.
На 19 минуте за фол последней надежды в собственной штрафной зоне красную карточку получил капитан хозяев Садыгов. После паузы на 21 минуте Азар развел по разным углам голкипера и мяч - 0:1. После короткой перепасовки перед штрафной "Карабаха" на 36 минуте Азар пятой оставил мяч под удар Виллиану, который с 11-метровой отметки без опеки не имел права промахнуться.
Ближе к концу поединка лондонцы устроили разгром оппонентам. Сначала Сеск Фабрегас пробил на силу под левую штангу - вратарь Шехич направление угадал, но до мяча не дотянулся. Затем Виллиан, получив мяч от Педро, сместился параллельно линии штрафной и мощно пробил под правую штангу метров с 24 - 0:4.
Отметим, что украинский голкипер Антон Каниболоцкий провел всю игру на скамейке запасных ФК "Карабах".
Добавим, что "Челси" набрал 10 очков и лишил шансов на выход в плей-офф "Атлетико", заработав себе пропуск в следующий раунд соревнований.
Как сообщал УНН, Роналду оформил рекорд и помог "Реалу" выйти в плей-офф Лиги чемпионов.