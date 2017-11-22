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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 8171 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 5173 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 23880 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 38408 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 104562 просмотра

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10 марта, 15:15 • 133809 просмотра

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"Челси" стал седьмым участником плей-офф Лиги чемпионов

"Челси" стал седьмым участником плей-офф Лиги чемпионов

Киев  •  УНН

 • 17232 просмотра

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Благодаря выездной победе 5-го тура групповой стадии над азербайджанским "Карабахом" лондонский "Челси" гарантировал себе досрочный выход в весеннюю стадию Лиги Чемпионов. Об этом сообщает сайт "синих", передает УНН.

На 19 минуте за фол последней надежды в собственной штрафной зоне красную карточку получил капитан хозяев Садыгов. После паузы на 21 минуте Азар развел по разным углам голкипера и мяч - 0:1. После короткой перепасовки перед штрафной "Карабаха" на 36 минуте Азар пятой оставил мяч под удар Виллиану, который с 11-метровой отметки без опеки не имел права промахнуться.

Ближе к концу поединка лондонцы устроили разгром оппонентам. Сначала Сеск Фабрегас пробил на силу под левую штангу - вратарь Шехич направление угадал, но до мяча не дотянулся. Затем Виллиан, получив мяч от Педро, сместился параллельно линии штрафной и мощно пробил под правую штангу метров с 24 - 0:4.

Отметим, что украинский голкипер Антон Каниболоцкий провел всю игру на скамейке запасных ФК "Карабах".

Добавим, что "Челси" набрал 10 очков и лишил шансов на выход в плей-офф "Атлетико", заработав себе пропуск в следующий раунд соревнований.

Как сообщал УНН, Роналду оформил рекорд и помог "Реалу" выйти в плей-офф Лиги чемпионов.

Украинские Национальные Новости

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