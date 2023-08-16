Чехія наклала санкції на головного ракетобудівника росії та його родичів
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Уряд Чехії сьогодні на засіданні ухвалив рішення додати до національного санкційного списку російського олігарха бориса обносова і його родичів - подружжя зорікових, про це йдеться на сайті Міністерства закордонних справ Чехії, пише УНН.
Деталі
За даними міністерства, обносов є генеральним директором державного холдингу "кртв" (Тактичне ракетне озброєння - ред.), який виробляє системи озброєнь і постачає їх збройним силам режиму президента росії володимира путіна. За даними відомства, зорікови пов’язані родинними зв’язками з обносовим і отримують від цього особисту вигоду, вони володіють і користуються елітною нерухомістю та автомобілями в Чехії. ольга зорікова – дочка обносова, ростислав зоріков – її чоловік.
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«російський олігарх, який стоїть за виробництвом ракет, які вбивають невинних українців, повинен понести наслідки. Так само, як ті, хто насолоджується розкішшю в Чехії на гроші від торгівлі смертю», - заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Липавський у соціальній мережі Twitter.
«Ці особи або безпосередньо залучені до виробництва систем озброєння для режиму володимира путіна, або отримують вигоду від доходів від такої діяльності», – зазначив Петр Фіала прем'єр-міністр Чехії.
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