Чекаємо на другу серію "Знести танком зупинку та переїхати своїх": до Урзуфу прибули новомобілізовані з росії

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"В Урзуф заїхали "свіжі" мобілізовані з Московії. Тих, яких наче вже як місяць немає бути. Всіх призвано нещодавно. По прибуттю в ППД одразу зайнялись пошуком "боєкомплекту" основної зброї. Горілки. З перемінним успіхом.

То, чекаємо на другу серію "Знести танком зупинку та переїхати своїх". Для забезпечення продовження шоу окремо затягнули в Урзуф близько 7 танків старої модифікації", - написав він.

Нагадаємо

міністерство оборони росії визнало загибель 63 російських військовослужбовців внаслідок удару по військовій базі у Макіївці 1 січня.