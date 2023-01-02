Чекаємо на другу серію "Знести танком зупинку та переїхати своїх": до Урзуфу прибули новомобілізовані з росії
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. В Урзуф Донецької області прибули новомобілізовані росіяни. Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram, передає УНН.
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"В Урзуф заїхали "свіжі" мобілізовані з Московії. Тих, яких наче вже як місяць немає бути. Всіх призвано нещодавно. По прибуттю в ППД одразу зайнялись пошуком "боєкомплекту" основної зброї. Горілки. З перемінним успіхом.
То, чекаємо на другу серію "Знести танком зупинку та переїхати своїх". Для забезпечення продовження шоу окремо затягнули в Урзуф близько 7 танків старої модифікації", - написав він.
Нагадаємо
міністерство оборони росії визнало загибель 63 російських військовослужбовців внаслідок удару по військовій базі у Макіївці 1 січня.