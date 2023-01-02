Ждем второй серии "Снести танком остановку и переехать своих": в Урзуф прибыли новомобилизованные из россии

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"В Урзуф заехали "свежие" мобилизованные из Московии. Тех, которых будто уже как месяц нет. Все призваны недавно. По прибытию в ППД сразу занялись поиском "боекомплекта" основного оружия. Водки. С переменным успехом.

Так, ждем вторую серию "Снести танком остановку и переехать своих". Для обеспечения продолжения шоу отдельно затащили в Урзуф около 7 танков старой модификации", - написал он.

Напомним

министерство обороны россии признало гибель 63 российских военнослужащих в результате удара по военной базе в Макеевке 1 января.