"Чеченська і афганська – ясельки": рашист порівняв війну в Україні з попередніми – перехоплення ГУР
Київ • УНН
КИЇВ. 27 липня. УНН. Головне управління розвідки Міноборони України оприлюднило розмову, в якій російський окупант каже дружині, що чеченська і афганська війни – "ясельки", порівняно з нинішньою війною в Україні, передає УНН.
Деталі
Чоловік розповідає дружині про своє негативне ставлення до російської влади і військового командування. Приводить приклад перебування на фронті чеченського батальйону "Восток": "Приїхали, отримали пи… (прочуханки) і поїхали. Все. Тиждень".
Дружина розповідає останні новини: "Ростовську частину розгромили. Там практично нічого не залишилось. І зараз туди набір дуже великий. Всіх підряд беруть. Контракт всім намагаються підписати. Тому що практично розгромили всю частину".
Чоловік підсумовує: "Тут взагалі пи… (суцільний жах), я тобі кажу. Чеченська і афганська (війни) – ясельки.
Доповнення
Раніше Головне управління розвідки Міноборони України оприлюднило розмову, в якій росіянин розповідає дружині, що командири не дають відпочити під час війни. Замість цього просто оформлюють для комісії фальшиві звіти про "відпустку".