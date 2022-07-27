"Чеченська і афганська – ясельки": рашист порівняв війну в Україні з попередніми – перехоплення ГУР

Деталі

Чоловік розповідає дружині про своє негативне ставлення до російської влади і військового командування. Приводить приклад перебування на фронті чеченського батальйону "Восток": "Приїхали, отримали пи… (прочуханки) і поїхали. Все. Тиждень".

Дружина розповідає останні новини: "Ростовську частину розгромили. Там практично нічого не залишилось. І зараз туди набір дуже великий. Всіх підряд беруть. Контракт всім намагаються підписати. Тому що практично розгромили всю частину".

Чоловік підсумовує: "Тут взагалі пи… (суцільний жах), я тобі кажу. Чеченська і афганська (війни) – ясельки.

Доповнення

Раніше Головне управління розвідки Міноборони України оприлюднило розмову, в якій росіянин розповідає дружині, що командири не дають відпочити під час війни. Замість цього просто оформлюють для комісії фальшиві звіти про "відпустку".