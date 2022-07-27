"Чеченская и афганская – ясельки": рашист сравнил войну в Украине с предыдущими – перехват ГУР

Детали

Муж рассказывает жене о своем негативном отношении к российской власти и военному командованию. Приводит пример пребывания на фронте чеченского батальона "Восток": "Приехали, получили пи… (взбучки) и уехали. Все. Неделя".

Жена рассказывает последние новости: "Ростовскую часть разгромили. Там практически ничего не осталось. И сейчас туда набор очень велик. Всех подряд берут. Контракт всем пытаются подписать. Потому что практически разгромили всю часть".

Мужчина подытоживает: "Здесь вообще пи… (сплошной ужас), я тебе говорю. Чеченская и афганская (войны) – ясельки.

Дополнение

Ранее Главное управление разведки Минобороны Украины обнародовало разговор, в котором россиянин рассказывает жене, что командиры не дают отдохнуть во время войны. Вместо этого просто оформляют для комиссии фальшивые отчеты об отпуске.