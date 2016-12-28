Частку альтернативних видів енергії можна збільшити до 10% - В.Гройсман

"У нас сьогодні відновлювальна енергетика має десь 1%, це у нас - сонце й вітер. 6-7% ми маємо гідроенергетику. Фактично ми можемо подвоїти ці показники, а що стосується альтернативних видів енергії, ми можемо тут достатньо серйозно наростити наші можливості до 10% в сукупності вироблення енергії", - сказав В.Гройсман.

Нагадаємо, В.Гройсман хоче значно збільшити видобуток газу до 2020 року.