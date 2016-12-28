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Частку альтернативних видів енергії можна збільшити до 10% - В.Гройсман

Частку альтернативних видів енергії можна збільшити до 10% - В.Гройсман

Київ • УНН

 • 9168 перегляди

КИЇВ. 28 грудня. УНН. Частку альтернативної енергії можна збільшити до 10% в сукупному виробленні енергії. Про це під час засідання уряду повідомив Прем'єр-міністр Володимир Гройсман, передає кореспондент УНН.

"У нас сьогодні відновлювальна енергетика має десь 1%, це у нас - сонце й вітер. 6-7% ми маємо гідроенергетику. Фактично ми можемо подвоїти ці показники, а що стосується альтернативних видів енергії, ми можемо тут достатньо серйозно наростити наші можливості до 10% в сукупності вироблення енергії", - сказав В.Гройсман.

Нагадаємо, В.Гройсман хоче значно збільшити видобуток газу до 2020 року.

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