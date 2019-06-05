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Частину Києва скували затори

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КИЇВ. 5 червня. УНН. Станом на 8:30 на дорогах Києва помітне ускладнення руху. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.

За даними сервісу, численні затори спостерігаються на проспекті Перемоги, Повітрофлотському проспекті, вулицях Михайла Грушевського, Юрія Іллєнка, Січових Стрільців, В’ячеслава Чорновола, Великій Васильківській, на бульварі Тараса Шевченка, проспектах Леся Курбаса та Валерія Лобановського, Набережному шосе.

Водіям варто врахувати перекритий рух на вулицях Вадима Гетьмана та Академіка Туполєва.

Досить повільно автомобілі рухаються на Великій окружній дорозі, проспекті Голосіївському, бульварі Лесі Українки, Володимирському узвозі, вулицях Саксаганського, Жилянській, Набережно-Хрещатицькій, Короленківській.

На лівому березі Києва високий рівень заторів помітний на проспектах Соборності та Миколи Бажана, Броварському проспекті, проспектах Юрія Гагаріна та Генерала Ватутіна, вулиці Братиславській, на Харківському та Дарницькому шосе, а також на Дніпровській та Русанівській набережній.

Рух на Дарницькому, Південному, Патона, Північному мостах ускладнено у напрямку правого берега. На мосту Метро можна проїхати вільно.

Нагадаємо, сьогодні у більшості областей України короткочасні дощі, грози.

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