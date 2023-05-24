Частиною України поширилася повітряна тривога: влада Кіровоградщини закликали не ігнорувати
Київ • УНН
КИЇВ. 24 травня. УНН. Частиною України сьогодні поширилася повітряна тривога, голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович закликав не ігнорувати, передає УНН.
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Згідно з мапою тривог, сирени пролунали у низці східних, південних, центральних областей.
"Шановні друзі! Не ігноруйте тривогу!" - закликав у Telegram голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.
Нагадаємо
За даними Гнештабу, протягом минулої доби російські окупанти по Україні завдали 41 авіаційного удару та здійснили 53 обстріли з реактивних систем залпового вогню.
Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою, попередили у Генштабі.