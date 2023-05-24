По части Украины распространилась воздушная тревога: власти Кировоградщины призвали не игнорировать
Киев • УНН
КИЕВ. 24 мая. УНН. По части Украины сегодня распространилась воздушная тревога, глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович призвал не игнорировать, передает УНН.
Детали
Согласно карте тревог, сирены прозвучали в ряде восточных, южных, центральных областей.
"Уважаемые друзья! Не игнорируйте тревогу!" - призвал в Telegram глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович.
Напомним
По данным Гнештаба, за прошедшие сутки российские оккупанты по Украине нанесли 41 авиационный удар и совершили 53 обстрела из реактивных систем залпового огня.
Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой, предупредили в Генштабе.