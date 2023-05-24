По части Украины распространилась воздушная тревога: власти Кировоградщины призвали не игнорировать

Детали

Согласно карте тревог, сирены прозвучали в ряде восточных, южных, центральных областей.

"Уважаемые друзья! Не игнорируйте тревогу!" - призвал в Telegram глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович.

Напомним

По данным Гнештаба, за прошедшие сутки российские оккупанты по Украине нанесли 41 авиационный удар и совершили 53 обстрела из реактивных систем залпового огня.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой, предупредили в Генштабе.