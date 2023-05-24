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19:26 • 43238 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 102637 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

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13 марта, 13:47 • 106455 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

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13 марта, 13:40 • 106744 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 101210 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 93468 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

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13 марта, 06:36 • 109938 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 131246 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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По части Украины распространилась воздушная тревога: власти Кировоградщины призвали не игнорировать

По части Украины распространилась воздушная тревога: власти Кировоградщины призвали не игнорировать

Киев • УНН

 • 675169 просмотра

КИЕВ. 24 мая. УНН. По части Украины сегодня распространилась воздушная тревога, глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович призвал не игнорировать, передает УНН.

Детали

Согласно карте тревог, сирены прозвучали в ряде восточных, южных, центральных областей.

"Уважаемые друзья! Не игнорируйте тревогу!" - призвал в Telegram глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович.

Напомним

По данным Гнештаба, за прошедшие сутки российские оккупанты по Украине нанесли 41 авиационный удар и совершили 53 обстрела из реактивных систем залпового огня. 

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой, предупредили в Генштабе.

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