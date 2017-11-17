Частина повідомлень про мінування в Києві надійшла з Росії – поліція

Зазначено, що упродовж вчорашнього дня до підрозділів поліції надійшло 13 повідомлень про замінування. Одинадцять таких повідомлень було зареєстровано в Києві та по одному в містах Львів та Херсон.

“Поліцейським вдалося ідентифікувати деякі дзвінки. „Мінери“ дзвонили з російського Lanc Telecom (Express Teleservice), яке належіть МТС Росія”, — йдеться в повідомленні.

Відзначено, що об’єктами “мінування” у столиці були телеканал “ICTV”, центральний автовокзал, автовокзал “Дарниця”, торгово-розважальні центри “Атмосфера”, “Аладдін”, “Комод”, “Квадрат”, “Dream Town”, універмаг “Україна” та станції “Либідська”, “Святошин” й “Дніпро” Київського метрополітену, у Львові — Галицький районний суд, а у Херсоні — міськрада.

“Це вже не просто забавки, це цілеспрямована робота російських спецслужб по дестабілізації ситуації в нашій країні. Ворог, крім бойових дій, має мету — на нашій мирній території посіяти паніку та хаос”, — додали у поліції.

Як повідомляв УНН, 17 листопада у Києві повідомили про мінування великих ТРЦ.