Часть сообщений о минировании в Киеве поступила из России - полиция

Отмечено, что в течение вчерашнего дня в подразделения полиции поступило 13 сообщений о заминировании. Одиннадцать таких сообщений было зарегистрировано в Киеве и по одному в городах Львов и Херсон.

“Полицейским удалось идентифицировать некоторые звонки. „Минеры“ звонили с российской Lanc Telecom (Express Teleservice), которая принадлежит МТС Россия”, — говорится в сообщении.

Отмечено, что объектами “минировании” в столице были телеканал “ICTV”, центральный автовокзал, автовокзал “Дарница”, торгово-развлекательные центры “Атмосфера”, “Аладдин”, “Комод”, “Квадрат”, “Dream Town”, универмаг “Украина” и станции “Лыбидская”, “Святошин” и “Днепр” Киевского метрополитена, во Львове — Галицкий районный суд, а в Херсоне — горсовет.

“Это уже не просто игрушки, это целенаправленная работа российских спецслужб дестабилизации ситуации в нашей стране. Враг, кроме боевых действий, имеет цель — на нашей мирной территории посеять панику и хаос”, — добавили в полиции.

Как сообщал УНН, 17 ноября в Киеве сообщили о минировании крупных ТРЦ.