Частина траси Київ-Чоп перекрита через триатлон

ЛЬВІВ-КИЇВ. 1 квітня. УНН. Сьогодні, 1 квітня, на Львівщині проходитиме І етап Чемпіонату України з триатлону. Перегони проходитимуть автомобільною дорогою державного значення М-06 Київ-Чоп на ділянці км 557+440 — км 564+140 (обхід с.Липники). Про це повідомили у Службі автомобільних доріг у Львівській області. Організатори заходу для проведення чемпіонату України з триатлону обрали автомобільну дорогу М-06 Київ-Чоп та звернулись до Служби автомобільних доріг у Львівській області з проханням посприяти у проведенні даних перегонів, передає УНН.