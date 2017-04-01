Часть трассы Киев-Чоп перекрыта из-за триатлона

ЛЬВОВ-КИЕВ. 1 апреля. УНН. Сегодня, 1 апреля, в Львовской области пройдет I этап Чемпионата Украины по триатлону. Гонки будут проходить автомобильной дорогой государственного значения М-06 Киев-Чоп на участке км 557 + 440 — км 564 + 140 (обход с.Липники). Об этом сообщили в Службе автомобильных дорог в Львовской области. Организаторы мероприятия для проведения чемпионата Украины по триатлону выбрали автомобильную дорогу М-06 Киев-Чоп и обратились в Службу автомобильных дорог в Львовской области с просьбой оказать содействие в проведении гонок, передает УНН.