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Частина криптовалюти, вкраденої з Coincheck, була переведена на російську біржу Yobit

Частина криптовалюти, вкраденої з Coincheck, була переведена на російську біржу Yobit

Київ • УНН

 • 18175 перегляди

КИЇВ. 14 лютого. УНН. Частина коштів, раніше вкрадених з рахунків великої японської криптовалютної біржі “Coincheck”, була переведена на російську біржу криптовалют Yobit. Про це повідомляє УНН з посиланням на японську газету Mainichi Shimbun.

Відзначається, що з 58 млрд ієн (близько 534 млн доларів) у криптовалюті NEM, викрадених з біржі, на Yobit було переведено близько 1,2 млрд ієн (10,2 млн дол.). На даний час японські правоохоронні органи ведуть відповідну перевірку.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Користувачі Uber підозрюють російських хакерів у зламі акаунтів

Хакерська атака з виведенням великих коштів Coincheck сталася в кінці січня 2018 року. Внаслідок інциденту всі операції з виведення, а також торгівлі засобами були на цій криптовалютній біржі тимчасово припинені. Керівництво біржі досі не ухвалило остаточного рішення з приводу того, чи будуть вони компенсувати користувачам вкрадені кошти. Уряд Японії і місцеві правоохоронні органи у даний час проводять масові перевірки всіх криптовалютних бірж країни.

Як раніше повідомляв УНН, російська хакерська група Fancy Bear намагалася викрасти дані близько 90 осіб, пов’язаних з секретними проектами в оборонному секторі Сполучених Штатів.

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